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المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.
وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

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المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.
وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:58 AM

المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
7,639

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.
وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

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