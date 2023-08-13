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"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج اجتماع أصدقاء السودان الذي استضافته الرياض

"العثيمين" نوه بمساندة المملكة للشعب السوداني لإنجاح المرحلة الانتقالية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن ارتياحه لما تحقق من نتائج لمؤتمر أصدقاء السودان ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية وعقد أمس الأربعاء في الرياض ، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .

وفي التفاصيل، أشاد العثيمين باستضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم الذي يهدف لدعم السلام والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية في السودان، منوهاً بمساندة المملكة المستمرة للسودان والتزامها بإنجاح المرحلة الانتقالية ، بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام والتنمية المستدامة.

ودعا الأمين العام للمنظمة، جميع شركاء الحكومة الانتقالية في السودان بتقديم كل ما يمكن من دعم للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً تسخير المنظمة ومؤسساتها جميع إمكاناتها لدعم السودان، اتساقا مع القرارات ذات الصلة ، مجدداً في الوقت ذاته مطالبته بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، لمساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج اجتماع أصدقاء السودان الذي استضافته الرياض
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن ارتياحه لما تحقق من نتائج لمؤتمر أصدقاء السودان ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية وعقد أمس الأربعاء في الرياض ، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .

وفي التفاصيل، أشاد العثيمين باستضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم الذي يهدف لدعم السلام والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية في السودان، منوهاً بمساندة المملكة المستمرة للسودان والتزامها بإنجاح المرحلة الانتقالية ، بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام والتنمية المستدامة.

ودعا الأمين العام للمنظمة، جميع شركاء الحكومة الانتقالية في السودان بتقديم كل ما يمكن من دعم للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً تسخير المنظمة ومؤسساتها جميع إمكاناتها لدعم السودان، اتساقا مع القرارات ذات الصلة ، مجدداً في الوقت ذاته مطالبته بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، لمساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:51 AM

"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج اجتماع أصدقاء السودان الذي استضافته الرياض

"العثيمين" نوه بمساندة المملكة للشعب السوداني لإنجاح المرحلة الانتقالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن ارتياحه لما تحقق من نتائج لمؤتمر أصدقاء السودان ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية وعقد أمس الأربعاء في الرياض ، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .

وفي التفاصيل، أشاد العثيمين باستضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم الذي يهدف لدعم السلام والاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية في السودان، منوهاً بمساندة المملكة المستمرة للسودان والتزامها بإنجاح المرحلة الانتقالية ، بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام والتنمية المستدامة.

ودعا الأمين العام للمنظمة، جميع شركاء الحكومة الانتقالية في السودان بتقديم كل ما يمكن من دعم للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً تسخير المنظمة ومؤسساتها جميع إمكاناتها لدعم السودان، اتساقا مع القرارات ذات الصلة ، مجدداً في الوقت ذاته مطالبته بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، لمساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

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