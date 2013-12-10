أمير الباحة: الميزانية المباركة ستنعكس إيجابًا على المواطنين في بلادنا الحبيبة

أشاد باهتمام القيادة الرشيدة بهم لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات

نوه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال إعلان ميزانية الخير والبركة لعام 2020م، وما جاء فيها من مضامين مهمة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير والرقي بمناطق السعودية دون استثناء، وزيادة حجم الاقتصاد الوطني، واستمرار نموه بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأشاد في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمواطنين والمواطنات؛ لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات، إضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية السعودية 2030م، التي تهدف إلى مستقبل واعد للمملكة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، واستغلال الثروات المتوافرة، التي واكبتها هيكلة عدد من أجهزة الدولة حتى تصبح السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وقال أمير منطقة الباحة: إن هذه الميزانية المباركة ستنعكس إيجابًا على المواطنين في بلادنا الحبيبة، وسيجد المواطن أثر ذلك في حياته اليومية -بإذن الله- وذلك من خلال ما تحمله من مشروعات تنموية ضخمة في مختلف المجالات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030م التي تؤكد مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، والتوسع في حجم الإنفاق.

وبيّن الجهود والدعم غير المحدود من حكومتنا الرشيدة من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة، وتخفيف الأعباء عنهم، وتجاوز التحديات، وتعزيزها بالقرارات والمبادرات التنموية الجديدة والفعالة التي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية الشاملة.. مؤكدًا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في جهود التنمية الاقتصادية، وأن دورهم كبير في المشاركة في ظل الدعم والتحفيز المستمر من الدولة -رعاها الله- للقطاع الخاص.

ورفع أمير منطقة الباحة في ختام تصريحه -باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - نظير اهتمامهما وحرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه، والاستمرار في برامج التنمية المستدامة.