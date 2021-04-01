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"الحارثي" مديرًا لقسم الأراضي ببيئة مكة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس فادي بن حسين على الحارثي مديرًا لقسم الأراضي بالفرع.

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"الحارثي" مديرًا لقسم الأراضي ببيئة مكة
سبق

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس فادي بن حسين على الحارثي مديرًا لقسم الأراضي بالفرع.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
07:53 PM

"الحارثي" مديرًا لقسم الأراضي ببيئة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس فادي بن حسين على الحارثي مديرًا لقسم الأراضي بالفرع.

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