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زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت

وقع على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض.

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زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:58 PM

زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت

وقع على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض.

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