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محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال"

طالب الجميع بزيارته والوقوف إلى جانبه لتجاوز العارض الصحي

قام لاعب النصر الدولي السابق الكابتن محيسن الجمعان بزيارة لزميله لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي، الذي أُصيب بمرض "التصلب الجانبي - الضموري" في منزل الأخير؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وداعب نجم الكرة السعودية السابق الجمعان زميله البيشي أثناء تصوير مقطع فيديو؛ إذ أشار إلى أبرز أهداف البيشي حينما كان يرتدي قميص النصر آنذاك. وابتسم البيشي للجمعان حينما قال الجمعان "يا زين هدفك في مرمى الهلال".

وطالب البيشي نقل تحياته لرفقاء الدرب في نادي النصر، وخص زميله الكابتن إبراهيم ماطر بالسلام.

وطالب الخلوق محيسن الجمعان بقية اللاعبين بزيارة زميلهم عبدالرحمن البيشي من باب الوفاء، مشيرًا إلى أهمية اللفتة الإنسانية التي يستحقها زميلهم الذي يمرُّ بعارض صحي -شفاه الله-. (فيديو)

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال"
سبق

قام لاعب النصر الدولي السابق الكابتن محيسن الجمعان بزيارة لزميله لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي، الذي أُصيب بمرض "التصلب الجانبي - الضموري" في منزل الأخير؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وداعب نجم الكرة السعودية السابق الجمعان زميله البيشي أثناء تصوير مقطع فيديو؛ إذ أشار إلى أبرز أهداف البيشي حينما كان يرتدي قميص النصر آنذاك. وابتسم البيشي للجمعان حينما قال الجمعان "يا زين هدفك في مرمى الهلال".

وطالب البيشي نقل تحياته لرفقاء الدرب في نادي النصر، وخص زميله الكابتن إبراهيم ماطر بالسلام.

وطالب الخلوق محيسن الجمعان بقية اللاعبين بزيارة زميلهم عبدالرحمن البيشي من باب الوفاء، مشيرًا إلى أهمية اللفتة الإنسانية التي يستحقها زميلهم الذي يمرُّ بعارض صحي -شفاه الله-. (فيديو)

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
11:56 PM

محيسن الجمعان يمازح عبدالرحمن البيشي: "يا زين هدفك في مرمى الهلال"

طالب الجميع بزيارته والوقوف إلى جانبه لتجاوز العارض الصحي

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أحمد سرور - الرياض
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4,846

قام لاعب النصر الدولي السابق الكابتن محيسن الجمعان بزيارة لزميله لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي، الذي أُصيب بمرض "التصلب الجانبي - الضموري" في منزل الأخير؛ وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وداعب نجم الكرة السعودية السابق الجمعان زميله البيشي أثناء تصوير مقطع فيديو؛ إذ أشار إلى أبرز أهداف البيشي حينما كان يرتدي قميص النصر آنذاك. وابتسم البيشي للجمعان حينما قال الجمعان "يا زين هدفك في مرمى الهلال".

وطالب البيشي نقل تحياته لرفقاء الدرب في نادي النصر، وخص زميله الكابتن إبراهيم ماطر بالسلام.

وطالب الخلوق محيسن الجمعان بقية اللاعبين بزيارة زميلهم عبدالرحمن البيشي من باب الوفاء، مشيرًا إلى أهمية اللفتة الإنسانية التي يستحقها زميلهم الذي يمرُّ بعارض صحي -شفاه الله-. (فيديو)

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