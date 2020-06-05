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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

31 شخصًا دخلوا ضمن الحالات الحرجة خلال 24 ساعة

ارتفعت إلى 1412 حالة.. طبقًا لبيان "الصحة" اليوم

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 1412 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 31 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد عند ارتفاع عدد الحالات الحرجة والذي وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى (1264) حالة حرجة؛ أنه رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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31 شخصًا دخلوا ضمن الحالات الحرجة خلال 24 ساعة
سبق

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 1412 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 31 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد عند ارتفاع عدد الحالات الحرجة والذي وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى (1264) حالة حرجة؛ أنه رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:00 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:38 PM

31 شخصًا دخلوا ضمن الحالات الحرجة خلال 24 ساعة

ارتفعت إلى 1412 حالة.. طبقًا لبيان "الصحة" اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
15,286

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 1412 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 31 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد عند ارتفاع عدد الحالات الحرجة والذي وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى (1264) حالة حرجة؛ أنه رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

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