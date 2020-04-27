تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية
كثّفت أعمال التطهير ضِمن الإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا"
تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.
وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أمانة العاصمة المقدسة
تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-27
تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.
وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:29 AM
تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية
كثّفت أعمال التطهير ضِمن الإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا"
تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.
وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.