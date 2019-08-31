خربين: ما يتردد عن رحيلي سببه مشكلة شخصية

"إدواردو" يؤكد البقاء مع الهلال

قال لاعب الهلال البرازيلي "إدورادو" إن فريقه تأثر بالطقس أمام الرائد، لكن تماسك الفريق واللعب بجدية أكثر ساهم في تحقيق الخماسية.

وأضاف: "سعينا لتحقيق نتيجة إيجابية مبكرة فحينما تقدمنا بهدفين سعينا للاستفادة من ثغرات الخصم".

وعما يتردد عن رحيله عن الهلال قال "إدواردو": لازال عقدي مع الهلال ساري المفعول وأنا سعيد بتواجدي مع الفريق، ولا صحة لما يتردد عن رحيلي".

من جهة ثانية نفى مهاجم الأزرق السوري عمر خربين ما يتردد عن الاستغناء عن خدماته وقال: "أنا الآن ألعب مع فريق أعشقه والموضوع كان شخصياً وتم حله وبالتالي أنا الآن مع الزعيم".

وكان خربين قد أحرز هدفين من الأهداف الخمسة ( د6، د80) التي ولجت مرمى الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وضعت الهلال في الصدارة.