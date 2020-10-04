النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

تهدف لإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية

وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية، وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

من جهته قال فهد السيف إن المذكرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهما، مشيراً بأن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.

وأوضح أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز ومنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرزاق العوجان أن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق وجود أهداف مشتركة بين الطرفين وقدرة كل منهما على العمل مع الآخر، خصوصاً وأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها.

وأضاف الهوجان: "على ضوء ذلك التقت إرادة الطرفين على إبرام هذه المذكرة بينهما"، مبدياً تفاؤله بنجاح التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي
سبق

وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية، وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

من جهته قال فهد السيف إن المذكرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهما، مشيراً بأن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.

وأوضح أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز ومنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرزاق العوجان أن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق وجود أهداف مشتركة بين الطرفين وقدرة كل منهما على العمل مع الآخر، خصوصاً وأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها.

وأضاف الهوجان: "على ضوء ذلك التقت إرادة الطرفين على إبرام هذه المذكرة بينهما"، مبدياً تفاؤله بنجاح التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:06 PM

"إدارة الدين" و"كفاءة الإنفاق" يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي

تهدف لإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
475

وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية، وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

من جهته قال فهد السيف إن المذكرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهما، مشيراً بأن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.

وأوضح أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز ومنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرزاق العوجان أن مذكرة التفاهم جاءت من منطلق وجود أهداف مشتركة بين الطرفين وقدرة كل منهما على العمل مع الآخر، خصوصاً وأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها.

وأضاف الهوجان: "على ضوء ذلك التقت إرادة الطرفين على إبرام هذه المذكرة بينهما"، مبدياً تفاؤله بنجاح التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,098

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة