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أهالي أبو راكة بـ"وجه تبوك" يسردون معاناتهم مع الكهرباء: "خدمة سيئة ووعود واهية"

انقطاع التيار أدى إلى تعطل آبار المياه.. وكبار السن والمرضى يتألمون

عبر عدد من أهالي قرى محافظة الوجه بمنطقة تبوك، وتحديداً قرية أبو راكة بمركز الجو، عن معاناتهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأوضح الأهالي عبر "سبق"، أن انقطاع الكهرباء ليس بالمشكلة الوحيدة، ولكن الخدمة ضعيفة جداً ويتضح تأثيرها من خلال المكيفات والمبردات، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى أن الأجهزة تصدر أصواتاً غريبة.

وأشار الأهالي إلى أن ضعف الكهرباء أدى إلى تعطل آبار المياه، وهي مصدر أساسي للحياة، مؤكدين أنه ومع كثرة البلاغات لم يحصدوا منها إلا وعوداً واهية وخدمة سيئة للغاية.

وناشد الأهالي المسؤولين والجهات المعنية بالنظر لوضعهم والوقوف على معاناتهم، مشيرين إلى أن هذه القرى يوجد بها كبار سن ومرضى، وانقطاع الكهرباء عليهم مثل انقطاع الهواء الذي يتنفسونه.

انقطاع الكهرباء

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أهالي أبو راكة بـ"وجه تبوك" يسردون معاناتهم مع الكهرباء: "خدمة سيئة ووعود واهية"
سبق

عبر عدد من أهالي قرى محافظة الوجه بمنطقة تبوك، وتحديداً قرية أبو راكة بمركز الجو، عن معاناتهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأوضح الأهالي عبر "سبق"، أن انقطاع الكهرباء ليس بالمشكلة الوحيدة، ولكن الخدمة ضعيفة جداً ويتضح تأثيرها من خلال المكيفات والمبردات، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى أن الأجهزة تصدر أصواتاً غريبة.

وأشار الأهالي إلى أن ضعف الكهرباء أدى إلى تعطل آبار المياه، وهي مصدر أساسي للحياة، مؤكدين أنه ومع كثرة البلاغات لم يحصدوا منها إلا وعوداً واهية وخدمة سيئة للغاية.

وناشد الأهالي المسؤولين والجهات المعنية بالنظر لوضعهم والوقوف على معاناتهم، مشيرين إلى أن هذه القرى يوجد بها كبار سن ومرضى، وانقطاع الكهرباء عليهم مثل انقطاع الهواء الذي يتنفسونه.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:12 PM

أهالي أبو راكة بـ"وجه تبوك" يسردون معاناتهم مع الكهرباء: "خدمة سيئة ووعود واهية"

انقطاع التيار أدى إلى تعطل آبار المياه.. وكبار السن والمرضى يتألمون

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بدر الجبل - تبوك
5
2,056

عبر عدد من أهالي قرى محافظة الوجه بمنطقة تبوك، وتحديداً قرية أبو راكة بمركز الجو، عن معاناتهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأوضح الأهالي عبر "سبق"، أن انقطاع الكهرباء ليس بالمشكلة الوحيدة، ولكن الخدمة ضعيفة جداً ويتضح تأثيرها من خلال المكيفات والمبردات، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى أن الأجهزة تصدر أصواتاً غريبة.

وأشار الأهالي إلى أن ضعف الكهرباء أدى إلى تعطل آبار المياه، وهي مصدر أساسي للحياة، مؤكدين أنه ومع كثرة البلاغات لم يحصدوا منها إلا وعوداً واهية وخدمة سيئة للغاية.

وناشد الأهالي المسؤولين والجهات المعنية بالنظر لوضعهم والوقوف على معاناتهم، مشيرين إلى أن هذه القرى يوجد بها كبار سن ومرضى، وانقطاع الكهرباء عليهم مثل انقطاع الهواء الذي يتنفسونه.

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