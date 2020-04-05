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مواطنون: بعد انتهاء منع التجول عادات كثيرة ستتغير وأخرى ستختفي

كيف يقضي السعوديون والمقيمون حياتهم في الحجر المنزلي؟

المكوث في المنزل لمدة طويلة لم تكن من عادات المواطنين والمقيمين في السعودية، خصوصاً في الفترات الماضية، حيث كانت حركة الحياة تستمر لوقت متأخر من الليل. وبعد انتشار كورونا الجديد وفرض منع التجول والحجر المنزلي تغيرت حياة الكثيرين.

"سبق" ترصد في التقرير التالي كيف يقضي المواطنون والمقيمون حياتهم في أوقات الحجر، وما هي الأمور التي ستتغير بعد نهاية الحجر وعودة الحياة لطبيعتها.

‏"شهد الصالح" تقول: "الحجر المنزلي طلّع موهبتي المدفونة في الرسم والكتابة على اللوحات".

أما "عبدالله الخريف" فيقول بعد 21 يوماً من الحجر المنزلي: "أتوقع سلوكيات ستتغير في المجتمع سلوكياً على المدى البعيد: التحية عن بعد أو الاكتفاء بالمصافحة فقط، التخفيف من المطاعم والمقاهي كثيراً، كثرة الحلاقة للرجال والصالون للنساء بالبيت، زيادة مرتفعة جداً في الوعي الصحي".

وكتب الدكتور بادي العنزي: "ستتغير كثير من الأمور بعد الحجر منها: احترام المسافة الشخصية في الطابور، ‏اهتمام الناس بتعقيم أيديهم، ‏تقدير الممارسين الصحيين من قبل الناس، إعطاء وقت أطول للعائلة والأطفال".

أما "عبدالرحمن السديس": "ستتغير أشياء عدة سلوكياً واستهلاكياً وعملياً: الاجتماعات عن بعد للشركات وفرص للعمل عن بعد للأفراد، الشراء أونلاين وتركيز الشركات على المتاجر الإليكترونية، الحرص على الغسيل والتعقيم والوعي الصحي بشكل عام، تقليل المصاريف وزيادة الوعي المالي والادخار".

وكتبت "نوف البسام": "‏قررت أنزل كل يوم (قدر الإمكان)، أشياء تعلمتها من جلسة البيت في الحجر المنزلي، وكيف ممكن تكون فرصة إيجابية للنفس بغض النظر عن كل الظروف الخارجية. علمني الحجر بأن القراءة أجمل بكثير من اللي نتصوره، وممتعة بطريقة غريبة، ولكن لازم نبدأها شوي شوي عشان نستمر فيها".

في حين قالت "هدى": "علمني الحجر أن الحياة الأسرية مهمة نقضيها بأفضل الأمور مع أطفالنا، بدأت تحدي القراءة ثم اخترنا تحدي المعلومات. إلى جانب تمضية بعض المرح والوقت في إعداد الحلويات، أعتقد أن هناك أموراً كثيرة ستتغير بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وأخرى ستختفي نهائياً".

منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنون: بعد انتهاء منع التجول عادات كثيرة ستتغير وأخرى ستختفي
سبق

المكوث في المنزل لمدة طويلة لم تكن من عادات المواطنين والمقيمين في السعودية، خصوصاً في الفترات الماضية، حيث كانت حركة الحياة تستمر لوقت متأخر من الليل. وبعد انتشار كورونا الجديد وفرض منع التجول والحجر المنزلي تغيرت حياة الكثيرين.

"سبق" ترصد في التقرير التالي كيف يقضي المواطنون والمقيمون حياتهم في أوقات الحجر، وما هي الأمور التي ستتغير بعد نهاية الحجر وعودة الحياة لطبيعتها.

‏"شهد الصالح" تقول: "الحجر المنزلي طلّع موهبتي المدفونة في الرسم والكتابة على اللوحات".

أما "عبدالله الخريف" فيقول بعد 21 يوماً من الحجر المنزلي: "أتوقع سلوكيات ستتغير في المجتمع سلوكياً على المدى البعيد: التحية عن بعد أو الاكتفاء بالمصافحة فقط، التخفيف من المطاعم والمقاهي كثيراً، كثرة الحلاقة للرجال والصالون للنساء بالبيت، زيادة مرتفعة جداً في الوعي الصحي".

وكتب الدكتور بادي العنزي: "ستتغير كثير من الأمور بعد الحجر منها: احترام المسافة الشخصية في الطابور، ‏اهتمام الناس بتعقيم أيديهم، ‏تقدير الممارسين الصحيين من قبل الناس، إعطاء وقت أطول للعائلة والأطفال".

أما "عبدالرحمن السديس": "ستتغير أشياء عدة سلوكياً واستهلاكياً وعملياً: الاجتماعات عن بعد للشركات وفرص للعمل عن بعد للأفراد، الشراء أونلاين وتركيز الشركات على المتاجر الإليكترونية، الحرص على الغسيل والتعقيم والوعي الصحي بشكل عام، تقليل المصاريف وزيادة الوعي المالي والادخار".

وكتبت "نوف البسام": "‏قررت أنزل كل يوم (قدر الإمكان)، أشياء تعلمتها من جلسة البيت في الحجر المنزلي، وكيف ممكن تكون فرصة إيجابية للنفس بغض النظر عن كل الظروف الخارجية. علمني الحجر بأن القراءة أجمل بكثير من اللي نتصوره، وممتعة بطريقة غريبة، ولكن لازم نبدأها شوي شوي عشان نستمر فيها".

في حين قالت "هدى": "علمني الحجر أن الحياة الأسرية مهمة نقضيها بأفضل الأمور مع أطفالنا، بدأت تحدي القراءة ثم اخترنا تحدي المعلومات. إلى جانب تمضية بعض المرح والوقت في إعداد الحلويات، أعتقد أن هناك أموراً كثيرة ستتغير بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وأخرى ستختفي نهائياً".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
07:34 PM

مواطنون: بعد انتهاء منع التجول عادات كثيرة ستتغير وأخرى ستختفي

كيف يقضي السعوديون والمقيمون حياتهم في الحجر المنزلي؟

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خلود غنام - الرياض
7
5,430

المكوث في المنزل لمدة طويلة لم تكن من عادات المواطنين والمقيمين في السعودية، خصوصاً في الفترات الماضية، حيث كانت حركة الحياة تستمر لوقت متأخر من الليل. وبعد انتشار كورونا الجديد وفرض منع التجول والحجر المنزلي تغيرت حياة الكثيرين.

"سبق" ترصد في التقرير التالي كيف يقضي المواطنون والمقيمون حياتهم في أوقات الحجر، وما هي الأمور التي ستتغير بعد نهاية الحجر وعودة الحياة لطبيعتها.

‏"شهد الصالح" تقول: "الحجر المنزلي طلّع موهبتي المدفونة في الرسم والكتابة على اللوحات".

أما "عبدالله الخريف" فيقول بعد 21 يوماً من الحجر المنزلي: "أتوقع سلوكيات ستتغير في المجتمع سلوكياً على المدى البعيد: التحية عن بعد أو الاكتفاء بالمصافحة فقط، التخفيف من المطاعم والمقاهي كثيراً، كثرة الحلاقة للرجال والصالون للنساء بالبيت، زيادة مرتفعة جداً في الوعي الصحي".

وكتب الدكتور بادي العنزي: "ستتغير كثير من الأمور بعد الحجر منها: احترام المسافة الشخصية في الطابور، ‏اهتمام الناس بتعقيم أيديهم، ‏تقدير الممارسين الصحيين من قبل الناس، إعطاء وقت أطول للعائلة والأطفال".

أما "عبدالرحمن السديس": "ستتغير أشياء عدة سلوكياً واستهلاكياً وعملياً: الاجتماعات عن بعد للشركات وفرص للعمل عن بعد للأفراد، الشراء أونلاين وتركيز الشركات على المتاجر الإليكترونية، الحرص على الغسيل والتعقيم والوعي الصحي بشكل عام، تقليل المصاريف وزيادة الوعي المالي والادخار".

وكتبت "نوف البسام": "‏قررت أنزل كل يوم (قدر الإمكان)، أشياء تعلمتها من جلسة البيت في الحجر المنزلي، وكيف ممكن تكون فرصة إيجابية للنفس بغض النظر عن كل الظروف الخارجية. علمني الحجر بأن القراءة أجمل بكثير من اللي نتصوره، وممتعة بطريقة غريبة، ولكن لازم نبدأها شوي شوي عشان نستمر فيها".

في حين قالت "هدى": "علمني الحجر أن الحياة الأسرية مهمة نقضيها بأفضل الأمور مع أطفالنا، بدأت تحدي القراءة ثم اخترنا تحدي المعلومات. إلى جانب تمضية بعض المرح والوقت في إعداد الحلويات، أعتقد أن هناك أموراً كثيرة ستتغير بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وأخرى ستختفي نهائياً".

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