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أمطار متفرقة هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"

قال: معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا بمعظم الأنحاء

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين؛ مشيرًا إلى أنها معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف: "أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية، والجوف، وتبوك، وغرب العيص، وأجزاء من الباحة، وعسير، وجازان".

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أمطار متفرقة هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين؛ مشيرًا إلى أنها معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف: "أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية، والجوف، وتبوك، وغرب العيص، وأجزاء من الباحة، وعسير، وجازان".

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
08:49 AM

أمطار متفرقة هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"

قال: معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا بمعظم الأنحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين؛ مشيرًا إلى أنها معتدلة نسبيًّا نهارًا ومن لطيفة إلى تميل للبرودة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف: "أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية، والجوف، وتبوك، وغرب العيص، وأجزاء من الباحة، وعسير، وجازان".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,870
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