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شاهد.. جمعية أملج الخيرية تنفذ عددًا من المبادرات التطوعية

تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوع"

نفذت جمعية البر الخيرية في أملج، صباح اليوم، وبالشراكة مع فريق "همة" التطوعي بمدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة؛ عددًا من المبادرات التطوعية.

جاء ذلك من خلال تقديم عدد من الكراسي المتحركة للفريق، الذي بدوره أهداها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية، كما تم التنسيق لزيارة المتطوعين لمشتل بلدية المحافظة، والمشاركة في عملية الاستنبات الزراعي، إضافة إلى تزيين مداخل المدرسة بأحواض لزراعة النباتات الطبيعية.

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شاهد.. جمعية أملج الخيرية تنفذ عددًا من المبادرات التطوعية
سبق

نفذت جمعية البر الخيرية في أملج، صباح اليوم، وبالشراكة مع فريق "همة" التطوعي بمدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة؛ عددًا من المبادرات التطوعية.

جاء ذلك من خلال تقديم عدد من الكراسي المتحركة للفريق، الذي بدوره أهداها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية، كما تم التنسيق لزيارة المتطوعين لمشتل بلدية المحافظة، والمشاركة في عملية الاستنبات الزراعي، إضافة إلى تزيين مداخل المدرسة بأحواض لزراعة النباتات الطبيعية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
04:16 PM

شاهد.. جمعية أملج الخيرية تنفذ عددًا من المبادرات التطوعية

تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أملج
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نفذت جمعية البر الخيرية في أملج، صباح اليوم، وبالشراكة مع فريق "همة" التطوعي بمدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة؛ عددًا من المبادرات التطوعية.

جاء ذلك من خلال تقديم عدد من الكراسي المتحركة للفريق، الذي بدوره أهداها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية، كما تم التنسيق لزيارة المتطوعين لمشتل بلدية المحافظة، والمشاركة في عملية الاستنبات الزراعي، إضافة إلى تزيين مداخل المدرسة بأحواض لزراعة النباتات الطبيعية.

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