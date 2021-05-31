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منتزه العين الحارة بالليث يصارع للبقاء بعد 870 يوماً على اجتياحه بالسيول

يقع بمحيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوّار من داخل وخارج المحافظة

وثّق مواطنون منتزه العين الحارة بالليث الذي يرتاده الزوّار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهها؛ وهو يصارع البقاء بعد أن اجتاحته السيول في شهر صفر عام 1440هـ.

وتفصيلاً، أظهرت الصور بطء أعمال صيانة منتزه العين الحارة، برغم مرور 870 يوماً على اجتياحه من جراء السيول في الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1440هـ، والذي لم يعد المنتزه إلى ما كان عليه في الماضي.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بعد 48 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلّف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوّار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منتزه العين الحارة بالليث يصارع للبقاء بعد 870 يوماً على اجتياحه بالسيول
سبق

وثّق مواطنون منتزه العين الحارة بالليث الذي يرتاده الزوّار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهها؛ وهو يصارع البقاء بعد أن اجتاحته السيول في شهر صفر عام 1440هـ.

وتفصيلاً، أظهرت الصور بطء أعمال صيانة منتزه العين الحارة، برغم مرور 870 يوماً على اجتياحه من جراء السيول في الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1440هـ، والذي لم يعد المنتزه إلى ما كان عليه في الماضي.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بعد 48 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلّف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوّار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:25 PM

منتزه العين الحارة بالليث يصارع للبقاء بعد 870 يوماً على اجتياحه بالسيول

يقع بمحيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوّار من داخل وخارج المحافظة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
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5,797

وثّق مواطنون منتزه العين الحارة بالليث الذي يرتاده الزوّار من داخل وخارج المحافظة للاستطباب بمياهها؛ وهو يصارع البقاء بعد أن اجتاحته السيول في شهر صفر عام 1440هـ.

وتفصيلاً، أظهرت الصور بطء أعمال صيانة منتزه العين الحارة، برغم مرور 870 يوماً على اجتياحه من جراء السيول في الخامس والعشرين من شهر صفر من عام 1440هـ، والذي لم يعد المنتزه إلى ما كان عليه في الماضي.

وكانت السيول قد اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث الواقع على بعد 48 كيلومتراً شرقي محافظة الليث، في تاريخ 25/ 2/ 1440هـ حيث طمرت السيول المنتزه بالكامل الذي تم إنشاؤه وكلّف ملايين الريالات؛ حيث يقع في محيط "المياه الكبريتية" التي يرتادها الزوّار من داخل المحافظة وخارجها للاستطباب بمياهها.

يشار إلى أن العين الحارة عبارة عن نبع مائي حار يحتوي على مواد كبريتية حارة، وتخرج تلك المياه من باطن الأرض من عدة عيون بالمنطقة من خلال الصخور المكونة لتضاريس القرية.

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