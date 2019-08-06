أعلن "‫موسم الطائف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إيقاف جميع أنواع الموسيقى تعظيمًا لشعائر الله ومعاودتها في 13 ذي الحجة. وكتب "موسم الطائف" على تغريدة له في حسابه: "زوّارنا الكرام، تعظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه؛ حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف، راح توقّف من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة، وكل عام وأنتم بخير". وكانت فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى والذي يستمر شهرًا كاملاً، انطلقت يوم الخميس الماضي، مزدانة بالنسمات الباردة والورود النديّة والفواكه الموسمية، وتمت تهيئة المداخل الرئيسة لمدينة الطائف، وتزينت بالأعلام والإعلانات، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق عكاظ وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير الحماس مع فعاليات سادة البيد المخصص للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية. وتستقبل المناطق الرئيسة الأربع المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسة على مدى 31 يومًا في "سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، الهدا والشفا"؛ الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، والتي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

"موسم الطائف" يعلن إيقافًا مؤقتًا لفعالياته الموسيقية سعود الدعجاني سبق 2019-08-06 أعلن "‫موسم الطائف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إيقاف جميع أنواع الموسيقى تعظيمًا لشعائر الله ومعاودتها في 13 ذي الحجة.



وكتب "موسم الطائف" على تغريدة له في حسابه: "زوّارنا الكرام، تعظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه؛ حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف، راح توقّف من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة، وكل عام وأنتم بخير".



وكانت فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى والذي يستمر شهرًا كاملاً، انطلقت يوم الخميس الماضي، مزدانة بالنسمات الباردة والورود النديّة والفواكه الموسمية، وتمت تهيئة المداخل الرئيسة لمدينة الطائف، وتزينت بالأعلام والإعلانات، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق عكاظ وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير الحماس مع فعاليات سادة البيد المخصص للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية.



وتستقبل المناطق الرئيسة الأربع المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسة على مدى 31 يومًا في "سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، الهدا والشفا"؛ الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، والتي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 09:51 PM

"موسم الطائف" يعلن إيقافًا مؤقتًا لفعالياته الموسيقية تعظيمًا لشعائر الله وتعاود العمل في 13 ذي الحجة





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أعلن "‫موسم الطائف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إيقاف جميع أنواع الموسيقى تعظيمًا لشعائر الله ومعاودتها في 13 ذي الحجة.



وكتب "موسم الطائف" على تغريدة له في حسابه: "زوّارنا الكرام، تعظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه؛ حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف، راح توقّف من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس، مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة، وكل عام وأنتم بخير".



وكانت فعاليات موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى والذي يستمر شهرًا كاملاً، انطلقت يوم الخميس الماضي، مزدانة بالنسمات الباردة والورود النديّة والفواكه الموسمية، وتمت تهيئة المداخل الرئيسة لمدينة الطائف، وتزينت بالأعلام والإعلانات، في احتفاء سنوي وكرنفال يعيد بريق الأصالة العربية في جنبات سوق عكاظ وساحة ميدان الهجن، وينشر الفرح والبهجة في قرية ورد، ويستثير الحماس مع فعاليات سادة البيد المخصص للمشي الجبلي، ويصل مداها للأسواق والمعالم السياحية والتاريخية.



وتستقبل المناطق الرئيسة الأربع المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسة على مدى 31 يومًا في "سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، قرية ورد، الهدا والشفا"؛ الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، والتي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.