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تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا .. 3 مخالطين والرابع قادم من إيران

"الصحة": الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وجميعهم من سكان القطيف

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ظهور نتائج مخبرية تؤكّد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي التفاصيل، قالت "الصحة" إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت من مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران.. أما الحالة الرابعة، فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكّدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت "الصحة" بكل مَن كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أيّ شخص في الاستفسار عمّا يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا .. 3 مخالطين والرابع قادم من إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ظهور نتائج مخبرية تؤكّد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي التفاصيل، قالت "الصحة" إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت من مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران.. أما الحالة الرابعة، فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكّدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت "الصحة" بكل مَن كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أيّ شخص في الاستفسار عمّا يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
12:13 PM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:11 PM

تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا .. 3 مخالطين والرابع قادم من إيران

"الصحة": الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وجميعهم من سكان القطيف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
59
70,801

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ظهور نتائج مخبرية تؤكّد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد COVID19.

وفي التفاصيل، قالت "الصحة" إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت من مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران.. أما الحالة الرابعة، فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكّدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت "الصحة" بكل مَن كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أيّ شخص في الاستفسار عمّا يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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