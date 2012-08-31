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9213 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في حائل

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّم مركز "تأكد" في حائل خدماته لـعدد 9213 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9213 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في حائل
سبق

قدّم مركز "تأكد" في حائل خدماته لـعدد 9213 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:22 AM

9213 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في حائل

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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قدّم مركز "تأكد" في حائل خدماته لـعدد 9213 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل به حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.

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