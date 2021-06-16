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بإشراف "إنفاذ".. فرص استثمارية عقارية في "مزاد بوابة الحرمين"

بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة "مزاد بوابة الحرمين" الذي يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية من الأراضي الخام بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة.

وسيعرضُ المزاد عدة عقارات من الأراضي الخام، للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال؛ خاصة وأنها ذات مواقع متميزة وفي منطقة قائمة في شمال جدة، مجاورةً لحي الريان، وبالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وهي طريق الحرمين، طريق المدينة المنورة.

ويشرف على المزاد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يختصّ بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بإشراف "إنفاذ".. فرص استثمارية عقارية في "مزاد بوابة الحرمين"
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة "مزاد بوابة الحرمين" الذي يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية من الأراضي الخام بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة.

وسيعرضُ المزاد عدة عقارات من الأراضي الخام، للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال؛ خاصة وأنها ذات مواقع متميزة وفي منطقة قائمة في شمال جدة، مجاورةً لحي الريان، وبالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وهي طريق الحرمين، طريق المدينة المنورة.

ويشرف على المزاد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يختصّ بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:39 PM

بإشراف "إنفاذ".. فرص استثمارية عقارية في "مزاد بوابة الحرمين"

بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة "مزاد بوابة الحرمين" الذي يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية من الأراضي الخام بمساحات تقارب 800 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة.

وسيعرضُ المزاد عدة عقارات من الأراضي الخام، للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال؛ خاصة وأنها ذات مواقع متميزة وفي منطقة قائمة في شمال جدة، مجاورةً لحي الريان، وبالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وبالقرب من الطرق الرئيسية، وهي طريق الحرمين، طريق المدينة المنورة.

ويشرف على المزاد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يختصّ بالإشراف على جميع أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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