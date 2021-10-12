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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"

قال في رده: موجودون لخدمتكم نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة شاكرين لك

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"، مطالبين فيه بالقبض على أحد الآباء نتيجة تعنيف أولاده.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاق: "أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل، وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى ويىىكر حتى أهله ما يدرون عنه، وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له، الموضوع ما ينسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين وما في أحد قدر يوصل له".

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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"
سبق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"، مطالبين فيه بالقبض على أحد الآباء نتيجة تعنيف أولاده.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاق: "أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل، وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى ويىىكر حتى أهله ما يدرون عنه، وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له، الموضوع ما ينسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين وما في أحد قدر يوصل له".

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:25 AM

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"

قال في رده: موجودون لخدمتكم نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة شاكرين لك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,169

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مطالبات عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا هاشتاق "#انقذو_فتو_وتالا_من_ابوهم"، مطالبين فيه بالقبض على أحد الآباء نتيجة تعنيف أولاده.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك.

وقالت إحدى المشاركات في الهاشتاق: "أكثر من مرة يهدد الأم والأطفال بالقتل، وعندي محادثات وتسجيلات بصوته وهو يتعاطى ويىىكر حتى أهله ما يدرون عنه، وكم مرة تشتكي وما يقدرون يوصلون له، الموضوع ما ينسكت عنه الكل يشارك راح يكملون سنة مخطوفين وما في أحد قدر يوصل له".

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