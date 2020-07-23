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"صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات

لاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين لسهولة إيصال النصائح الصحية

أطلقت صحة الطائف ممثلة في التوعية الصحية مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات التي تم طرحها في اجتماع المدن السياحية ( عسير - الباحة - الطائف )، وذلك بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى التوعية الصحية الميدانية بعدد من اللغات من خلال التجربة التطوعية لفريق "ظل" التطوعي بالشراكة مع التوعية الصحية بصحة الطائف ليتم توثيقها وتعميمها لباقي مدن المملكة.

ولاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين وذلك لسهولة إيصال النصائح الصحية التوعوية.

صحة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات
سبق

أطلقت صحة الطائف ممثلة في التوعية الصحية مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات التي تم طرحها في اجتماع المدن السياحية ( عسير - الباحة - الطائف )، وذلك بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى التوعية الصحية الميدانية بعدد من اللغات من خلال التجربة التطوعية لفريق "ظل" التطوعي بالشراكة مع التوعية الصحية بصحة الطائف ليتم توثيقها وتعميمها لباقي مدن المملكة.

ولاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين وذلك لسهولة إيصال النصائح الصحية التوعوية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:36 PM

"صحة الطائف" تطلق مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات

لاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين لسهولة إيصال النصائح الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت صحة الطائف ممثلة في التوعية الصحية مبادرة سفراء التوعية الصحية بعدد من اللغات التي تم طرحها في اجتماع المدن السياحية ( عسير - الباحة - الطائف )، وذلك بتوجيهات من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وتفصيلاً، تهدف المبادرة إلى التوعية الصحية الميدانية بعدد من اللغات من خلال التجربة التطوعية لفريق "ظل" التطوعي بالشراكة مع التوعية الصحية بصحة الطائف ليتم توثيقها وتعميمها لباقي مدن المملكة.

ولاقت التجربة قبولاً في أوساط المقيمين وذلك لسهولة إيصال النصائح الصحية التوعوية.

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