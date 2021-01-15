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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين

262 مراجعاً حصلوا على رعاية صحية متنوعة

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها من خلال تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت العيادات أمس 262 مراجعًا بمختلف الحالات المرضية، وحظيت عيادات الطب العام بالرقم الأعلى من خلال استقبالها 51 مريضًا، تليها عيادات الأطفال بمعاينتها 50 طفلًا، ثم عيادة الباطنية التي استقبلت 40 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو.

كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية تمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، أمّا عيادة الأسنان فراجعها 22 حالة، وقسم الطوارئ 19 مستفيدًا، وأخيرا عيادة الأذن والأنف راجعها 16 مريضا، وكذلك تم عمل 56 تحليلًا مخبريًّا لـ 22 مريضًا، وإجراء 28 صورة أشعة لـ15 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 171 وصفة طبية.

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عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها من خلال تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت العيادات أمس 262 مراجعًا بمختلف الحالات المرضية، وحظيت عيادات الطب العام بالرقم الأعلى من خلال استقبالها 51 مريضًا، تليها عيادات الأطفال بمعاينتها 50 طفلًا، ثم عيادة الباطنية التي استقبلت 40 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو.

كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية تمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، أمّا عيادة الأسنان فراجعها 22 حالة، وقسم الطوارئ 19 مستفيدًا، وأخيرا عيادة الأذن والأنف راجعها 16 مريضا، وكذلك تم عمل 56 تحليلًا مخبريًّا لـ 22 مريضًا، وإجراء 28 صورة أشعة لـ15 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 171 وصفة طبية.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
07:26 PM

عيادات "إغاثي الملك سلمان" تقدم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين

262 مراجعاً حصلوا على رعاية صحية متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها من خلال تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت العيادات أمس 262 مراجعًا بمختلف الحالات المرضية، وحظيت عيادات الطب العام بالرقم الأعلى من خلال استقبالها 51 مريضًا، تليها عيادات الأطفال بمعاينتها 50 طفلًا، ثم عيادة الباطنية التي استقبلت 40 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو.

كما تم استقبال 27 مريضة في العيادة النسوية تمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، أمّا عيادة الأسنان فراجعها 22 حالة، وقسم الطوارئ 19 مستفيدًا، وأخيرا عيادة الأذن والأنف راجعها 16 مريضا، وكذلك تم عمل 56 تحليلًا مخبريًّا لـ 22 مريضًا، وإجراء 28 صورة أشعة لـ15 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 171 وصفة طبية.

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