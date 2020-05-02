"خالد" ينضم لـ"إيلان" في منزل "الفيفي"

رزق عادل بن يحيى السلماني الفيفي، بمولوده الثاني بعد "إيلان"، الذي اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".

وتلقّى "الفيفي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.