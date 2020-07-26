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"كورونا" يواصل تفشيه في لبنان.. 168 إصابة جديدة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 51

سجَّلت لبنان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، بينها 152 من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و16من الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3.746 إصابة. وبيَّنت وزارة الصحة العامة أنها أجرت 7.227 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 9.216.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 51.

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"كورونا" يواصل تفشيه في لبنان.. 168 إصابة جديدة
سبق

سجَّلت لبنان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، بينها 152 من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و16من الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3.746 إصابة. وبيَّنت وزارة الصحة العامة أنها أجرت 7.227 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 9.216.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 51.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:43 PM

"كورونا" يواصل تفشيه في لبنان.. 168 إصابة جديدة

ارتفاع عدد الوفيات إلى 51

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجَّلت لبنان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، بينها 152 من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و16من الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3.746 إصابة. وبيَّنت وزارة الصحة العامة أنها أجرت 7.227 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 9.216.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 51.

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