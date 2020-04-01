أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.
وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم
ارتفاع الإصابات إلى 13614
أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.
وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".
أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.
هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم
ارتفاع الإصابات إلى 13614
أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.
وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".