هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم

ارتفاع الإصابات إلى 13614

أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.



وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".