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"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم

ارتفاع الإصابات إلى 13614

أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم
سبق

أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:27 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:13 PM

هولندا.. "كورونا" يحصد أرواح 134 خلال يوم

ارتفاع الإصابات إلى 13614

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الهولندية، اليوم (الأربعاء)، بأن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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