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أزمة كورونا.. الجامعة العربية تدعو للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي

للوصول لمستوى إمكانية المساهمة الواضحة في عملية التنمية المستدامة

دعت جامعة الدول العربية للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية؛ للوصول بمنظومة البحث العلمي إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية المستدامة؛ مؤكدة أهمية الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار التي تم إطلاقها في مارس 2014؛ تجسيدًا لرؤية عربية موحدة في مجالات البحث العلمي.

وشددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، على أهمية شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والتي كانت بمبادرة من مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة وعدد من المراكز البحثية بالدول العربية، ووافق عليها القادة العرب في قمة تونس 2019.

وأشارت إلى أن الشرعة هي مدونة إطار أخلاقي يوجه العلم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح، بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وأن هذه الأخلاقيات نحن الآن في أمس الحاجة إليها في ظل ظروف التجارب البحثية والسريرية التي تتسابق مختبرات دول العالم لإجرائها؛ أملًا في التوصل إلى عقار أو لقاح ينقذ البشرية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوّه البيان بأن الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام هو "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر"؛ وذلك لتشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة وللحد من التلوث البيئي والعبث بالطبيعة؛ مما قد ينعكس على الحياة والصحة العامة بشكل أفضل.

ومن جانبها، شددت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، على اهتمام القادة العرب بالبحث العلمي والابتكار وزيادة الإنفاق على البحث العلمي؛ مشيرة إلى القرار الذي أصدرته القمة العربية بسرت بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة- باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية.

جامعة الدول العربية فيروس كورونا الجديد

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أزمة كورونا.. الجامعة العربية تدعو للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي
سبق

دعت جامعة الدول العربية للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية؛ للوصول بمنظومة البحث العلمي إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية المستدامة؛ مؤكدة أهمية الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار التي تم إطلاقها في مارس 2014؛ تجسيدًا لرؤية عربية موحدة في مجالات البحث العلمي.

وشددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، على أهمية شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والتي كانت بمبادرة من مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة وعدد من المراكز البحثية بالدول العربية، ووافق عليها القادة العرب في قمة تونس 2019.

وأشارت إلى أن الشرعة هي مدونة إطار أخلاقي يوجه العلم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح، بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وأن هذه الأخلاقيات نحن الآن في أمس الحاجة إليها في ظل ظروف التجارب البحثية والسريرية التي تتسابق مختبرات دول العالم لإجرائها؛ أملًا في التوصل إلى عقار أو لقاح ينقذ البشرية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوّه البيان بأن الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام هو "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر"؛ وذلك لتشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة وللحد من التلوث البيئي والعبث بالطبيعة؛ مما قد ينعكس على الحياة والصحة العامة بشكل أفضل.

ومن جانبها، شددت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، على اهتمام القادة العرب بالبحث العلمي والابتكار وزيادة الإنفاق على البحث العلمي؛ مشيرة إلى القرار الذي أصدرته القمة العربية بسرت بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة- باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:54 PM

أزمة كورونا.. الجامعة العربية تدعو للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي

للوصول لمستوى إمكانية المساهمة الواضحة في عملية التنمية المستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دعت جامعة الدول العربية للنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية؛ للوصول بمنظومة البحث العلمي إلى المستوى الذي تساهم فيه مساهمة واضحة في عملية التنمية المستدامة؛ مؤكدة أهمية الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار التي تم إطلاقها في مارس 2014؛ تجسيدًا لرؤية عربية موحدة في مجالات البحث العلمي.

وشددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، على أهمية شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية والتي كانت بمبادرة من مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة وعدد من المراكز البحثية بالدول العربية، ووافق عليها القادة العرب في قمة تونس 2019.

وأشارت إلى أن الشرعة هي مدونة إطار أخلاقي يوجه العلم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح، بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وأن هذه الأخلاقيات نحن الآن في أمس الحاجة إليها في ظل ظروف التجارب البحثية والسريرية التي تتسابق مختبرات دول العالم لإجرائها؛ أملًا في التوصل إلى عقار أو لقاح ينقذ البشرية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوّه البيان بأن الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام هو "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر"؛ وذلك لتشجيع الابتكارات الصديقة للبيئة وللحد من التلوث البيئي والعبث بالطبيعة؛ مما قد ينعكس على الحياة والصحة العامة بشكل أفضل.

ومن جانبها، شددت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت، على اهتمام القادة العرب بالبحث العلمي والابتكار وزيادة الإنفاق على البحث العلمي؛ مشيرة إلى القرار الذي أصدرته القمة العربية بسرت بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة- باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار في الدول العربية.

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