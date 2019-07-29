كيبل ألياف بصرية يمنع ازدواج طريق الأمير نايف في تبوك

المجلس البلدي يناقش شكوى سكان حي السلام بشأن الإنارة

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الـ٤٩، مساء أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي.

وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة عدة موضوعات منها ردّ الأمانة بشأن ازدواج طريق الأمير نايف والمعوقات التي تمنع ازدواجه، حيث أفادت الأمانة في ردّها على المجلس بأنها لا تستطيع إنجاز ازدواج هذا الطريق؛ نظراً لوجود كيبل ألياف بصرية تابع لوزارة الدفاع يمر بالطريق، وعلى عمق قريب من السطح يتعارض مع إمكانية تنفيذ ازدواج الطريق.

وأكدت الأمانة أنها ستنفذ ازدواج طريق الأمير نايف فور انتهاء وزارة الدفاع من نقل الكيبل. بدوره قرر المجلس مخاطبة أمين المنطقة والاستفسار عن موقع كيبل الألياف البصرية الذي أعاق أعمال الأمانة وتحديد بداية الكيبل ونهايته في طريق الأمير نايف.

واطلع المجلس على ردّ الأمانة بشأن الاقتراحات المقدمة من المجلس بخصوص تأخر سفلتة ورصف ممرات بحي المروج والاقتراحات المقدمة من المجلس بإنشاء جسور مشاة في بعض المواقع الحيوية.

وذكرت الأمانة، في ردّها بشأن سفلتة ممرات حي المروج، أنه مدرج جزء كبير منها ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة وأن الأولوية لسفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية للأحياء ثم سفلتة الممرات وفق ما يتوفر للأمانة من إمكانيات.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة شكاوى المواطنين التي ترد، حيث ناقش المجلس شكوى سكان حي السلام بشأن إنارة الحي.