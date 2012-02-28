نائب رئيس هيئة علماء اليمن: الشرعية خيارنا في مواجهة الانقلابيين

أكد أن دعم التحالف العربي كان مفتاح تحرير المحافظات من الحوثيين

أشاد نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم بما قدمه ويقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني من مساعدات ودعم على مختلف الصعد.

وقال الشيخ "المعلم" في حديث لمجلة "المنبر اليمني" للدراسات والإعلام: لولا الدعم العسكري والسياسي والمالي الذي قدمه التحالف للحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته وما وفره من إمكانيات مختلفة؛ لما استطاعت الدولة القيام بواجبها ودورها تجاه الشعب اليمني وتحرير المحافظات من مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران وتحقيق الانتصارات المتلاحقة في الجبهات.

وأضاف: "عاصفة الحزم واعادة الأمل" أعادتا الأمل للشعب اليمني، وجعلتا الشرعية واليمنيين يستمرون في مقاومة مليشيا الانقلاب الحوثية وعناصرها الإجرامية.

وأردف: الدولة اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي لا يمكن تجاوزها لا داخليًا ولا خارجيًا، وهذا هو موقف الدول الشقيقة والصديقة وكذلك الموقف الدولي.

وتابع: الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أصبحت الرمز الذي يستظل تحته اليمنيون، ومعه تتخاطب المنظمات الدولية.

واستنكر نائب رئيس هيئة علماء اليمن ما يتعرض له العلماء والدعاة وأئمة المساجد في عدن من استهداف بالاغتيالات، مشددًا على أن "هيئة علماء اليمن" ضد كل دم يسال بدون حق من علماء وسياسييِّن وعسكريين، ومواطنين.

واختتم بالقول: ندعو إلى التحرك السريع والفاعل لإلقاء القبض على المتسببين.