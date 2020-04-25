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حصاد كورونا في العراق .. تسجيل 55 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ووصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرًا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".

فيروس كورونا الجديد

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حصاد كورونا في العراق .. تسجيل 55 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرًا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:45 PM

حصاد كورونا في العراق .. تسجيل 55 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ووصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرًا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".

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