النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد في كلمته في ختام (G20): نرحب بقادة العالم العام القادم في السعودية .. ونعد بعمل متقدم

في كلمته السبت (29 يونيو 2019) خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين أعلن ولي العهدالأمير محمد بن سلمان ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل فيالسعودية.

ووعد الأمير بعزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، مشيراً إلى "أن هذاالزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور،وخلق بيئة يزدهر بها العالم".

وقال سموه: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً"سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".

مشدداً على أهمية التقدم التكنولوجي، وملف الشباب والمرأة ومسائل المخاطر ""تمكينالمرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد في كلمته في ختام (G20): نرحب بقادة العالم العام القادم في السعودية .. ونعد بعمل متقدم
سبق

في كلمته السبت (29 يونيو 2019) خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين أعلن ولي العهدالأمير محمد بن سلمان ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل فيالسعودية.

ووعد الأمير بعزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، مشيراً إلى "أن هذاالزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور،وخلق بيئة يزدهر بها العالم".

وقال سموه: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً"سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".

مشدداً على أهمية التقدم التكنولوجي، وملف الشباب والمرأة ومسائل المخاطر ""تمكينالمرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
08:49 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:18 AM

ولي العهد في كلمته في ختام (G20): نرحب بقادة العالم العام القادم في السعودية .. ونعد بعمل متقدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أوساكا
6
7,360

في كلمته السبت (29 يونيو 2019) خلال الجلسة الختامية لقمة العشرين أعلن ولي العهدالأمير محمد بن سلمان ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل فيالسعودية.

ووعد الأمير بعزم المملكة مواصلة العمل للتقدم في مجموعة العشرين، مشيراً إلى "أن هذاالزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني، ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور،وخلق بيئة يزدهر بها العالم".

وقال سموه: "علينا في مجموعة العشرين مسؤولية لخلق بيئة يزدهر فيها العالم"، مضيفاً"سنعمل مع قادة مجموعة العشرين لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم".

مشدداً على أهمية التقدم التكنولوجي، وملف الشباب والمرأة ومسائل المخاطر ""تمكينالمرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو في العالم".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,359
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,199
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,712
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,094

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة