"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-31
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
11:02 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.