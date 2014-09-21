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حكومة "ميقاتي" تحوز ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية الأصوات

تعهد باستئناف التفاوض مع صندوق النقد

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الاثنين) أن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتًا مقابل 15 صوتًا.

وقال "ميقاتي" خلال قراءة البيان الوزاري للحكومة: "هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية".

وأضاف: "إن الحكومة تتعهد بـاستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم، تعتمد برنامجًا إنقاذيًا قصير ومتوسط الأمد لإخراج لبنان من أزمته".

وخلال تلاوة "ميقاتي" للبيان الوزاري، قاطعه "بري"، طالبًا منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجددًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حكومة "ميقاتي" تحوز ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية الأصوات
سبق

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الاثنين) أن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتًا مقابل 15 صوتًا.

وقال "ميقاتي" خلال قراءة البيان الوزاري للحكومة: "هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية".

وأضاف: "إن الحكومة تتعهد بـاستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم، تعتمد برنامجًا إنقاذيًا قصير ومتوسط الأمد لإخراج لبنان من أزمته".

وخلال تلاوة "ميقاتي" للبيان الوزاري، قاطعه "بري"، طالبًا منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجددًا.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:06 PM

حكومة "ميقاتي" تحوز ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية الأصوات

تعهد باستئناف التفاوض مع صندوق النقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الاثنين) أن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتًا مقابل 15 صوتًا.

وقال "ميقاتي" خلال قراءة البيان الوزاري للحكومة: "هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية".

وأضاف: "إن الحكومة تتعهد بـاستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم، تعتمد برنامجًا إنقاذيًا قصير ومتوسط الأمد لإخراج لبنان من أزمته".

وخلال تلاوة "ميقاتي" للبيان الوزاري، قاطعه "بري"، طالبًا منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجددًا.

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