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المدينة المنوّرة.. أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل بها ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة

قدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنوّرة خدماتها لـ (19064) مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال عيادتين.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنوّرة خدماتها لـ (19064) مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال عيادتين.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:53 AM

المدينة المنوّرة.. أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل بها ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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قدمت عيادات "تطمن" في المدينة المنوّرة خدماتها لـ (19064) مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال عيادتين.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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