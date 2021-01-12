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بالصور.. أول طائرة سعودية تهبط في الدوحة منذ 2017

وصلت طائرة الخطوط السعودية، مساء أمس الإثنين، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، للمرة الأولى، منذ المقاطعة العربية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد استئناف حركة الطيران ضمن المصالحة الخليجية.

وأظهرت صور عرضتها الخطوط القطرية، وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متن الرحلة السعودية التي أقلعت من الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أول طائرة سعودية تهبط في الدوحة منذ 2017
سبق

وصلت طائرة الخطوط السعودية، مساء أمس الإثنين، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، للمرة الأولى، منذ المقاطعة العربية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد استئناف حركة الطيران ضمن المصالحة الخليجية.

وأظهرت صور عرضتها الخطوط القطرية، وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متن الرحلة السعودية التي أقلعت من الرياض.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:30 AM

بالصور.. أول طائرة سعودية تهبط في الدوحة منذ 2017

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خالد علي - الرياض
3
5,340

وصلت طائرة الخطوط السعودية، مساء أمس الإثنين، مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة، للمرة الأولى، منذ المقاطعة العربية التي استمرت أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد استئناف حركة الطيران ضمن المصالحة الخليجية.

وأظهرت صور عرضتها الخطوط القطرية، وصول الطائرة السعودية، وحفاوة الاستقبال في المطار للقادمين على متن الرحلة السعودية التي أقلعت من الرياض.

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