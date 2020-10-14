النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"

تساعد على فهم العالم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.

وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.

وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"
سبق

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.

وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.

وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:22 PM

"جوجل" تطرح تقنيات البحث المدعومة بـ"الذكاء الصناعي"

تساعد على فهم العالم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
155

طرحت شركة "جوجل" مجموعة من التقنيات الخاصة بالبحث، المدعومة بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن تلك التقنيات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي عالمي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وستساعد تقنيات البحث الجديدة من جوجل، على مساعدة الأشخاص على فهم العالم من حولهم بصورة أكثر ذكاء مما كان في السابق.

وستتضمن تلك التقنيات الجديدة تناغم بين محرك البحث ومساعد جوجل الذكي وخرائط جوجل من أجل تنظيم المعلومات، بشكل أكثر تفصيلا ودقة.

وكانت "جوجل" قد ألغت مؤتمرها السنوي للمطورين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,472
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة