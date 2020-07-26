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أمانة الطائف تؤكد استعداد المسالخ للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي

مع تطبيق بروتوكولات صحية لمواجهة فيروس كورونا

كشفت أمانة الطائف خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك؛ حيث أوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز بن سعد الثبيتي، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الثبيتي" في تصريحٍ لـ"سبق" استعداد الأمانة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمحافظة، إضافة إلى السماح لجميع المطابخ التي يوجد بها مسالخ بالمحافظة بالعمل أوقات أيام العيد وفق اشتراطات صحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حيث اشترطت الأمانة وجود طبيب بيطري؛ إذ تم تخصيص ١٦ طبيبًا بيطريًّا و٩٨ جزارًا و٨٨ عاملاً وموظفًا ميدانيًّا وإداريًّا وخمسة سائقين، و٦ مشرفين، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد، وأخرى للمتعهدين، وصالة لذبح الأبقار والجمال.

وبيّن مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف، أنه تمت زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، لتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الأمانة المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح؛ تسهيلاً على المضحين.

وأبان أن أمانة الطائف تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهاب "الثبيتي" بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تؤكد استعداد المسالخ للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي
سبق

كشفت أمانة الطائف خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك؛ حيث أوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز بن سعد الثبيتي، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الثبيتي" في تصريحٍ لـ"سبق" استعداد الأمانة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمحافظة، إضافة إلى السماح لجميع المطابخ التي يوجد بها مسالخ بالمحافظة بالعمل أوقات أيام العيد وفق اشتراطات صحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حيث اشترطت الأمانة وجود طبيب بيطري؛ إذ تم تخصيص ١٦ طبيبًا بيطريًّا و٩٨ جزارًا و٨٨ عاملاً وموظفًا ميدانيًّا وإداريًّا وخمسة سائقين، و٦ مشرفين، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد، وأخرى للمتعهدين، وصالة لذبح الأبقار والجمال.

وبيّن مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف، أنه تمت زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، لتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الأمانة المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح؛ تسهيلاً على المضحين.

وأبان أن أمانة الطائف تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهاب "الثبيتي" بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:45 PM

أمانة الطائف تؤكد استعداد المسالخ للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي

مع تطبيق بروتوكولات صحية لمواجهة فيروس كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة الطائف خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك؛ حيث أوضح مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف فايز بن سعد الثبيتي، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الثبيتي" في تصريحٍ لـ"سبق" استعداد الأمانة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمحافظة، إضافة إلى السماح لجميع المطابخ التي يوجد بها مسالخ بالمحافظة بالعمل أوقات أيام العيد وفق اشتراطات صحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حيث اشترطت الأمانة وجود طبيب بيطري؛ إذ تم تخصيص ١٦ طبيبًا بيطريًّا و٩٨ جزارًا و٨٨ عاملاً وموظفًا ميدانيًّا وإداريًّا وخمسة سائقين، و٦ مشرفين، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد، وأخرى للمتعهدين، وصالة لذبح الأبقار والجمال.

وبيّن مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف، أنه تمت زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، لتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الأمانة المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح؛ تسهيلاً على المضحين.

وأبان أن أمانة الطائف تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمحافظة، وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المحافظة والمجتمع.

وأهاب "الثبيتي" بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940.

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