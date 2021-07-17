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العراق.. قاتل "الهاشمي" مرتبط بميليشيا "كتائب حزب الله"

انتشار أمني مكثّف في بغداد بعد الإعلان عن ضبط المتهمين

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن أحمد الكناني المتهم باغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي، مرتبط بميليشيا كتائب حزب الله العراقي؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبيّن المصدر أن العاصمة بغداد تشهد انتشارًا أمنيًّا مكثفًا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء، بعد ساعات من الإعلان عن ضبط المتهمين باغتيال "الهاشمي".

وأضاف أن هذا الانتشار الذي امتدّ إلى شارعَيْ أبو نواس والجادرية في بغداد، يأتي كإجراء احترازي تحسبًا لوقوع أي طارئ.

وأعلنت السلطات العراقية أمس تفاصيل عملية اغتيال "الهاشمي" على يد مجموعة مسلحة في 6 يوليو 2020، بمنطقة زيونة في بغداد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. قاتل "الهاشمي" مرتبط بميليشيا "كتائب حزب الله"
سبق

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن أحمد الكناني المتهم باغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي، مرتبط بميليشيا كتائب حزب الله العراقي؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبيّن المصدر أن العاصمة بغداد تشهد انتشارًا أمنيًّا مكثفًا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء، بعد ساعات من الإعلان عن ضبط المتهمين باغتيال "الهاشمي".

وأضاف أن هذا الانتشار الذي امتدّ إلى شارعَيْ أبو نواس والجادرية في بغداد، يأتي كإجراء احترازي تحسبًا لوقوع أي طارئ.

وأعلنت السلطات العراقية أمس تفاصيل عملية اغتيال "الهاشمي" على يد مجموعة مسلحة في 6 يوليو 2020، بمنطقة زيونة في بغداد.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:39 PM

العراق.. قاتل "الهاشمي" مرتبط بميليشيا "كتائب حزب الله"

انتشار أمني مكثّف في بغداد بعد الإعلان عن ضبط المتهمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن أحمد الكناني المتهم باغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي، مرتبط بميليشيا كتائب حزب الله العراقي؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وبيّن المصدر أن العاصمة بغداد تشهد انتشارًا أمنيًّا مكثفًا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرق الخاصة في مداخل المنطقة الخضراء، بعد ساعات من الإعلان عن ضبط المتهمين باغتيال "الهاشمي".

وأضاف أن هذا الانتشار الذي امتدّ إلى شارعَيْ أبو نواس والجادرية في بغداد، يأتي كإجراء احترازي تحسبًا لوقوع أي طارئ.

وأعلنت السلطات العراقية أمس تفاصيل عملية اغتيال "الهاشمي" على يد مجموعة مسلحة في 6 يوليو 2020، بمنطقة زيونة في بغداد.

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