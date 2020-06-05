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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

"الصحة العالمية" ترحّب بجمع 8.8 مليارات دولار لتمويل اللقاحات

المملكة العربية السعودية قررت تخصيص مبلغ 150 مليون دولار

رحّبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين "جافي"، 8.8 مليارات دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية؛ بينما يكافح العالم الوباء، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوي، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7.4 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية قد أعلن يوم أمس خلال مشاركته في القمة، عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت لعقدها في شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكّن "جافي" من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول عام 2025م.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، أن جائحة كوفيد 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفعال ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل.

وأوضح أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل "جافي" أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد 19 وتعزيز النظم الصحية.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" ترحّب بجمع 8.8 مليارات دولار لتمويل اللقاحات
سبق

رحّبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين "جافي"، 8.8 مليارات دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية؛ بينما يكافح العالم الوباء، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوي، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7.4 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية قد أعلن يوم أمس خلال مشاركته في القمة، عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت لعقدها في شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكّن "جافي" من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول عام 2025م.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، أن جائحة كوفيد 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفعال ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل.

وأوضح أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل "جافي" أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد 19 وتعزيز النظم الصحية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:57 PM

"الصحة العالمية" ترحّب بجمع 8.8 مليارات دولار لتمويل اللقاحات

المملكة العربية السعودية قررت تخصيص مبلغ 150 مليون دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين "جافي"، 8.8 مليارات دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية؛ بينما يكافح العالم الوباء، ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوي، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7.4 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية قد أعلن يوم أمس خلال مشاركته في القمة، عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت لعقدها في شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكّن "جافي" من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول عام 2025م.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، أن جائحة كوفيد 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفعال ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل.

وأوضح أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل "جافي" أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد 19 وتعزيز النظم الصحية.

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