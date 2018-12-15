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"الكبيري" يتفقد سير الاختبارات النهائية بكليات الأفلاج ويقف على عمل اللجان

أشاد بحُسن التنظيم ومراعاة مصلحة الطالب ليؤدي اختباراته في جو من الراحة

تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات في قاعات الاختبارات بكليات الأفلاج ووقف على عمل اللجان بها.

وتابع "الكبيري" سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات، وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية؛ مشيدًا في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة، وتضافر جهود القائمين على الاختبارات ومراعاتهم مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

كليات الأفلاج الاختبارات النهائية

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"الكبيري" يتفقد سير الاختبارات النهائية بكليات الأفلاج ويقف على عمل اللجان
سبق

تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات في قاعات الاختبارات بكليات الأفلاج ووقف على عمل اللجان بها.

وتابع "الكبيري" سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات، وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية؛ مشيدًا في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة، وتضافر جهود القائمين على الاختبارات ومراعاتهم مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:16 PM

"الكبيري" يتفقد سير الاختبارات النهائية بكليات الأفلاج ويقف على عمل اللجان

أشاد بحُسن التنظيم ومراعاة مصلحة الطالب ليؤدي اختباراته في جو من الراحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تفقّد المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم الأحد، سير أعمال الاختبارات في قاعات الاختبارات بكليات الأفلاج ووقف على عمل اللجان بها.

وتابع "الكبيري" سير العمل ولجان مراقبة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لهذا العام؛ من خلال الوقوف على قاعات الاختبارات، وتوزيع الطلاب في اللجان، والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية؛ مشيدًا في الوقت نفسه بحسن التنظيم والمتابعة، وتضافر جهود القائمين على الاختبارات ومراعاتهم مصلحة الطالب وتلبية متطلباته التربوية ليؤدي اختباره في جو من الراحة والطمأنينة.

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