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أمير منطقة الرياض يشكر جمعية "خيرات لحفظ النعم"

لدورها في تخفيف أزمة كورونا على الأسر المتضرّرة

أعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لجمعية "خيرات لحفظ النعم"، على جهودها للتخفيف على الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأثنى الرئيس الفخري للجمعية على تقديمها الدعم الغذائي وتوفير منتجات ومستلزمات صحية ومطويات توعوية بالفيروس وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك في خطاب بعث به أمير منطقة الرياض إلى رئيس مجلس إدارة جمعية "خيرات لحفظ النعم"، بعد اطّلاعه على تقرير الجمعية حول جهودها مع الأسر المتضرّرة من أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن جمعية "خيرات" وزعت خلال فترة الأزمة زمنية 490,370 وجبة على إلى 703,870 مستفيدًا ومستفيدة من 117,311 أسرة في 111 من الأحياء المتفرقة بمدينة الرياض، ووزعت كذلك 7,600 سلة غذائية، و106,555 كيلو من الخضار والفواكه، و2700 كرتون مياه.

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أمير منطقة الرياض يشكر جمعية "خيرات لحفظ النعم"
سبق

أعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لجمعية "خيرات لحفظ النعم"، على جهودها للتخفيف على الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأثنى الرئيس الفخري للجمعية على تقديمها الدعم الغذائي وتوفير منتجات ومستلزمات صحية ومطويات توعوية بالفيروس وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك في خطاب بعث به أمير منطقة الرياض إلى رئيس مجلس إدارة جمعية "خيرات لحفظ النعم"، بعد اطّلاعه على تقرير الجمعية حول جهودها مع الأسر المتضرّرة من أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن جمعية "خيرات" وزعت خلال فترة الأزمة زمنية 490,370 وجبة على إلى 703,870 مستفيدًا ومستفيدة من 117,311 أسرة في 111 من الأحياء المتفرقة بمدينة الرياض، ووزعت كذلك 7,600 سلة غذائية، و106,555 كيلو من الخضار والفواكه، و2700 كرتون مياه.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:01 PM

أمير منطقة الرياض يشكر جمعية "خيرات لحفظ النعم"

لدورها في تخفيف أزمة كورونا على الأسر المتضرّرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لجمعية "خيرات لحفظ النعم"، على جهودها للتخفيف على الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأثنى الرئيس الفخري للجمعية على تقديمها الدعم الغذائي وتوفير منتجات ومستلزمات صحية ومطويات توعوية بالفيروس وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من الجمعية.

جاء ذلك في خطاب بعث به أمير منطقة الرياض إلى رئيس مجلس إدارة جمعية "خيرات لحفظ النعم"، بعد اطّلاعه على تقرير الجمعية حول جهودها مع الأسر المتضرّرة من أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن جمعية "خيرات" وزعت خلال فترة الأزمة زمنية 490,370 وجبة على إلى 703,870 مستفيدًا ومستفيدة من 117,311 أسرة في 111 من الأحياء المتفرقة بمدينة الرياض، ووزعت كذلك 7,600 سلة غذائية، و106,555 كيلو من الخضار والفواكه، و2700 كرتون مياه.

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