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انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بعسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

ضمن خطة الانتشار لأداء المهام في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة

افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقال "القحطاني": افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير يأتي امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

دوريات الفوج الأمني منطقة عسير ظهران الجنوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بعسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب
سبق

افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقال "القحطاني": افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير يأتي امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
04:12 PM

انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بعسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

ضمن خطة الانتشار لأداء المهام في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني اليوم مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات سرايا المهام الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وقال "القحطاني": افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير يأتي امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

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