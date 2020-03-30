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المسند عن أجواء الإثنين: الاستقرار يعم

الرياح متوسطة السرعة تثير بعض الغبار

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم : الرياح متوسطة السرعة جنوبية إلى جنوبية غربية، ونشطة في الجزء الشمالي الغربي؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند عن أجواء الإثنين: الاستقرار يعم
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم : الرياح متوسطة السرعة جنوبية إلى جنوبية غربية، ونشطة في الجزء الشمالي الغربي؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:26 AM

المسند عن أجواء الإثنين: الاستقرار يعم

الرياح متوسطة السرعة تثير بعض الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم : الرياح متوسطة السرعة جنوبية إلى جنوبية غربية، ونشطة في الجزء الشمالي الغربي؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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