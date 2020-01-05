كسر وتمزّق يُبعد "تاوامبا" التعاون 6 أسابيع عن الملاعب
أظهرت الفحوصات الطبية، اليوم الأحد، إصابة مهاجم التعاون "الكاميروني" ليندر تاوامبا، بكسر في أعلى عظمة الشظية، وتمزّق في أربطة الكاحل، يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
وكان "تاوامبا" قد تعرّض للإصابة؛ إثر احتكاك حدث بينه وبين مدافع النصر "مادو" في لقاء كأس السوبر مساء أمس، والذي حققه النصر بركلات الترجيح على حساب التعاون.
التعاون
ليندر تاومبا
كسر وتمزّق يُبعد "تاوامبا" التعاون 6 أسابيع عن الملاعب
أحمد سرور
سبق
2020-01-05
أظهرت الفحوصات الطبية، اليوم الأحد، إصابة مهاجم التعاون "الكاميروني" ليندر تاوامبا، بكسر في أعلى عظمة الشظية، وتمزّق في أربطة الكاحل، يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
وكان "تاوامبا" قد تعرّض للإصابة؛ إثر احتكاك حدث بينه وبين مدافع النصر "مادو" في لقاء كأس السوبر مساء أمس، والذي حققه النصر بركلات الترجيح على حساب التعاون.
05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:39 PM
كسر وتمزّق يُبعد "تاوامبا" التعاون 6 أسابيع عن الملاعب
أظهرت الفحوصات الطبية، اليوم الأحد، إصابة مهاجم التعاون "الكاميروني" ليندر تاوامبا، بكسر في أعلى عظمة الشظية، وتمزّق في أربطة الكاحل، يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
وكان "تاوامبا" قد تعرّض للإصابة؛ إثر احتكاك حدث بينه وبين مدافع النصر "مادو" في لقاء كأس السوبر مساء أمس، والذي حققه النصر بركلات الترجيح على حساب التعاون.