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الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والقصيم، في حين تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والقصيم، في حين تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:07 AM

الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المدينة والقصيم والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,970

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والقصيم، في حين تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من منطقة الرياض؛ تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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