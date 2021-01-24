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الأرجنتيني "بانيغا" محترف "الشباب": "نحن معك يا ريس"

بعد إشاعة تقديم "البلطان" استقالته

وجّه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المحترف الأرجنتيني "إيفر بانيغا" رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ناديه خالد البلطان.

وقال "بانيغا" لرئيس النادي من خلال حسابه في "تويتر": "نحن معك يا ريس"، في إشارة لالتفاف اللاعبين حول إدارة النادي، وأن الجميع سيقدّم الجهد؛ من أجل بقاء الفريق الكروي الأول منافساً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما تبقى من مباريات الدور الثاني.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبراً، خلال اليومين الماضيين، يشير إلى نية تقديم رئيس النادي خالد البطان استقالته، لكن النادي العاصمي لم يعلق على ما يتردد بالنفي أو التأكيد حيال ذلك.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ومنافس قوي على الكأس، وتنتظره مشاركة آسيوية مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأرجنتيني "بانيغا" محترف "الشباب": "نحن معك يا ريس"
سبق

وجّه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المحترف الأرجنتيني "إيفر بانيغا" رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ناديه خالد البلطان.

وقال "بانيغا" لرئيس النادي من خلال حسابه في "تويتر": "نحن معك يا ريس"، في إشارة لالتفاف اللاعبين حول إدارة النادي، وأن الجميع سيقدّم الجهد؛ من أجل بقاء الفريق الكروي الأول منافساً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما تبقى من مباريات الدور الثاني.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبراً، خلال اليومين الماضيين، يشير إلى نية تقديم رئيس النادي خالد البطان استقالته، لكن النادي العاصمي لم يعلق على ما يتردد بالنفي أو التأكيد حيال ذلك.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ومنافس قوي على الكأس، وتنتظره مشاركة آسيوية مقبلة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
06:48 PM

الأرجنتيني "بانيغا" محترف "الشباب": "نحن معك يا ريس"

بعد إشاعة تقديم "البلطان" استقالته

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
2,693

وجّه قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، المحترف الأرجنتيني "إيفر بانيغا" رسالة إلى رئيس مجلس إدارة ناديه خالد البلطان.

وقال "بانيغا" لرئيس النادي من خلال حسابه في "تويتر": "نحن معك يا ريس"، في إشارة لالتفاف اللاعبين حول إدارة النادي، وأن الجميع سيقدّم الجهد؛ من أجل بقاء الفريق الكروي الأول منافساً على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما تبقى من مباريات الدور الثاني.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبراً، خلال اليومين الماضيين، يشير إلى نية تقديم رئيس النادي خالد البطان استقالته، لكن النادي العاصمي لم يعلق على ما يتردد بالنفي أو التأكيد حيال ذلك.

يُذكر أن الشباب يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ومنافس قوي على الكأس، وتنتظره مشاركة آسيوية مقبلة.

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