"غرفة جدة" تناقش فرص التعاون المشترك مع "هدف"

بحضور "الجعويني" وممثلي مجتمع الأعمال:

ناقشت غرفة جدة في لقاءٍ نظمته اليوم، فرص التعاون المشترك وآليات الدعم لتمكين مجتمع الأعمال بمحافظة جدة بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي بن عبد الله الجعويني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام المهندس عماد بن محمد هاشم، وممثلي مجتمع الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني، خدمات الصندوق ورؤيته تجاه القوى العاملة الوطنية وتنميتها ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.

وأكد أن الصندوق ومنشآت القطاع الخاص يكملان بعضهما لتحقيق هدف مهم جدًا وهو زيادة أعداد أبناء وبنات الوطن في سوق العمل ورفع مهاراتهم وفق بيئة مستقرة ومنتجة، مبينًا أن لدى هدف استراتيجية جديدة بدأ في تنفيذها أخيرًا وتتضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي تتواكب مع تطلعات قيادتنا الحكيمة لتمكين الكوادر البشرية ودعم تأهيلها وتوظيفها.

وركّز على القيم التي ينطلق منها "هدف" ومنها العميل، والتميز، والعدل، والتعلم، وروح الفريق الواحد، والولاء، ومصدر الإلهام كما عرج على سعي صندوق تنمية الموارد البشرية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وتمكين قوى عاملة وطنية منتجة تُسهم في تطور البلاد وتقدمها.

وتحدث حول تقديم الصندوق الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

من جانب آخر، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، أن تنظيم الغرفة للقاء مدير عام الصندوق، ينطلق من حرصها على رعاية مجتمع الأعمال والتسهيل عليه ضمن مبادراتها الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتعاون مع الصندوق لدعم ورفع المهارات، وتوطين الوظائف، وتمكين القوى العاملة الوطنية بسوق العمل.

وأشار إلى أن الغرفة أطلقت في هذا السياق، وبالتعاون مع "هدف"، منظومة من ورش العمل والمسارات الوظيفية بحضور عددٍ من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص في إطار التوظيف بمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بهدف بناء جسور التواصل والتسهيل على الباحث عن العمل وصاحب العمل، وتوفير الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن.

