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الموانئ السعودية تناول 23 مليون طن من البضائع خلال مايو

بزيادة بلغت 6.40 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر مايو لعام 2019 م، (23) مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة (619) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.40 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه (1044) سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من (133) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من (57) ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي (426) ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموانئ السعودية تناول 23 مليون طن من البضائع خلال مايو
سبق

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر مايو لعام 2019 م، (23) مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة (619) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.40 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه (1044) سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من (133) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من (57) ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي (426) ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:55 AM

الموانئ السعودية تناول 23 مليون طن من البضائع خلال مايو

بزيادة بلغت 6.40 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال شهر مايو لعام 2019 م، (23) مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة (619) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.40 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه (1044) سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من (133) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات أكثر من (57) ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي (426) ألف رأس من الماشية.

وفي هذا السياق تبذل الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لدعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشاريع تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

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