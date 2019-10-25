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مستشفى الثغر بجدة يدرب موظفي الصحة على "التميز في خدمة العملاء"

استهدفت المديرين ومشرفي الأقسام وموظفي الاستقبال وتجربة المريض

نظمت إدارة شؤون المراكز بمستشفى الثغر العام بجدة؛ دورة تدريبية بعنوان "التميز في خدمة العملاء"، وذلك في خطوة لتطوير مهارات التواصل الفعال بين مقدمي الخدمة والعملاء؛ لضمان تحقيق رضا العميل وتقديم الخدمة المميزة.

وتفصيلًا: بدأت الدورة بكلمة لمساعد شؤون المراكز الدكتورة صفية حميدان، ذكرت فيها أنه في ظل التطور السريع والنقلة النوعية للمراكز الصحية، ورغبة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لا بد من العمل على تطوير المهارات الفردية للموظفين لتحقيق أفضل النتائج.

وشملت محاور الدورة: التعريف بمفهوم خدمة العملاء، وأنواع العملاء وأنماط الشخصيات المختلفة، وطرق التعامل معها، ومهارات اتخاذ القرار الفعال، وسط تفاعل من الحضور من خلال عرض بعض المواقف الواقعية وأساليب التعامل الصحيحة لاحتوائها.

واستهدفت الدورة مدراء المراكز ومشرفي الأقسام وموظفي الاستقبال، وتجربة المريض في المراكز التابعة لمستشفى الثغر.

وزارة الصحة مستشفى الثغر بجدة

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مستشفى الثغر بجدة يدرب موظفي الصحة على "التميز في خدمة العملاء"
سبق

نظمت إدارة شؤون المراكز بمستشفى الثغر العام بجدة؛ دورة تدريبية بعنوان "التميز في خدمة العملاء"، وذلك في خطوة لتطوير مهارات التواصل الفعال بين مقدمي الخدمة والعملاء؛ لضمان تحقيق رضا العميل وتقديم الخدمة المميزة.

وتفصيلًا: بدأت الدورة بكلمة لمساعد شؤون المراكز الدكتورة صفية حميدان، ذكرت فيها أنه في ظل التطور السريع والنقلة النوعية للمراكز الصحية، ورغبة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لا بد من العمل على تطوير المهارات الفردية للموظفين لتحقيق أفضل النتائج.

وشملت محاور الدورة: التعريف بمفهوم خدمة العملاء، وأنواع العملاء وأنماط الشخصيات المختلفة، وطرق التعامل معها، ومهارات اتخاذ القرار الفعال، وسط تفاعل من الحضور من خلال عرض بعض المواقف الواقعية وأساليب التعامل الصحيحة لاحتوائها.

واستهدفت الدورة مدراء المراكز ومشرفي الأقسام وموظفي الاستقبال، وتجربة المريض في المراكز التابعة لمستشفى الثغر.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:06 PM

مستشفى الثغر بجدة يدرب موظفي الصحة على "التميز في خدمة العملاء"

استهدفت المديرين ومشرفي الأقسام وموظفي الاستقبال وتجربة المريض

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عبدالله الشهري - جدة
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نظمت إدارة شؤون المراكز بمستشفى الثغر العام بجدة؛ دورة تدريبية بعنوان "التميز في خدمة العملاء"، وذلك في خطوة لتطوير مهارات التواصل الفعال بين مقدمي الخدمة والعملاء؛ لضمان تحقيق رضا العميل وتقديم الخدمة المميزة.

وتفصيلًا: بدأت الدورة بكلمة لمساعد شؤون المراكز الدكتورة صفية حميدان، ذكرت فيها أنه في ظل التطور السريع والنقلة النوعية للمراكز الصحية، ورغبة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لا بد من العمل على تطوير المهارات الفردية للموظفين لتحقيق أفضل النتائج.

وشملت محاور الدورة: التعريف بمفهوم خدمة العملاء، وأنواع العملاء وأنماط الشخصيات المختلفة، وطرق التعامل معها، ومهارات اتخاذ القرار الفعال، وسط تفاعل من الحضور من خلال عرض بعض المواقف الواقعية وأساليب التعامل الصحيحة لاحتوائها.

واستهدفت الدورة مدراء المراكز ومشرفي الأقسام وموظفي الاستقبال، وتجربة المريض في المراكز التابعة لمستشفى الثغر.

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