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"تمكين المرأة" يسدد إيجارات عن 172 أسرة من الأرامل ومَن لا عائل لهن

بـ4 مناطق ضِمن مبادرة تيسير لمساعدة النساء في جائحة كورونا

سدد مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، من خلال مبادرة تيسير إيجارات منازل 172 أسرة محتاجة في أربعة مناطق بالمملكة، وتهدف المبادرة إلى مساعدة النساء على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن خلال جائحة كورونا.

وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل، والمطلقات، ومَن لا عائل لهن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية زيدان علي الزيدان: إن مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أطلق مؤخرًا مبادرة "تيسير"، في كافة مناطق المملكة؛ حيث ستكون في المرحلة الأولى بأربعة مناطق وهي: المنطقة الشرقية، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة القصيم، وفق الشروط المحددة"؛ تقديرًا لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تتجاوز هذه الأزمة".

وأضاف "الزيدان": "إطلاق هذه المبادرة جاء بالتعاون مع إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات؛ حيث جرى دعم ومساندة 31 أسرة بالمنطقة الشرقية، و54 أسرة في منطقة القصيم، و47 أسرة في منطقة الجوف، و40 أسرة لمنطقة نجران.

وتضاف مبادرة "تيسير" إلى سلسلة مبادرات خيرية وإنسانية، أطلقتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروع "سلة الخير" التي أطلقتها بالشراكة مع مجالس الشباب واستهدفت توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي: (حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران والشرقية، والمدينة المنورة).

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تمكين المرأة" يسدد إيجارات عن 172 أسرة من الأرامل ومَن لا عائل لهن
سبق

سدد مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، من خلال مبادرة تيسير إيجارات منازل 172 أسرة محتاجة في أربعة مناطق بالمملكة، وتهدف المبادرة إلى مساعدة النساء على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن خلال جائحة كورونا.

وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل، والمطلقات، ومَن لا عائل لهن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية زيدان علي الزيدان: إن مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أطلق مؤخرًا مبادرة "تيسير"، في كافة مناطق المملكة؛ حيث ستكون في المرحلة الأولى بأربعة مناطق وهي: المنطقة الشرقية، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة القصيم، وفق الشروط المحددة"؛ تقديرًا لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تتجاوز هذه الأزمة".

وأضاف "الزيدان": "إطلاق هذه المبادرة جاء بالتعاون مع إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات؛ حيث جرى دعم ومساندة 31 أسرة بالمنطقة الشرقية، و54 أسرة في منطقة القصيم، و47 أسرة في منطقة الجوف، و40 أسرة لمنطقة نجران.

وتضاف مبادرة "تيسير" إلى سلسلة مبادرات خيرية وإنسانية، أطلقتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروع "سلة الخير" التي أطلقتها بالشراكة مع مجالس الشباب واستهدفت توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي: (حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران والشرقية، والمدينة المنورة).

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:48 PM

"تمكين المرأة" يسدد إيجارات عن 172 أسرة من الأرامل ومَن لا عائل لهن

بـ4 مناطق ضِمن مبادرة تيسير لمساعدة النساء في جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سدد مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، من خلال مبادرة تيسير إيجارات منازل 172 أسرة محتاجة في أربعة مناطق بالمملكة، وتهدف المبادرة إلى مساعدة النساء على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن خلال جائحة كورونا.

وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل، والمطلقات، ومَن لا عائل لهن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية زيدان علي الزيدان: إن مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أطلق مؤخرًا مبادرة "تيسير"، في كافة مناطق المملكة؛ حيث ستكون في المرحلة الأولى بأربعة مناطق وهي: المنطقة الشرقية، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة القصيم، وفق الشروط المحددة"؛ تقديرًا لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفًا اجتماعية صعبة؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تتجاوز هذه الأزمة".

وأضاف "الزيدان": "إطلاق هذه المبادرة جاء بالتعاون مع إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات؛ حيث جرى دعم ومساندة 31 أسرة بالمنطقة الشرقية، و54 أسرة في منطقة القصيم، و47 أسرة في منطقة الجوف، و40 أسرة لمنطقة نجران.

وتضاف مبادرة "تيسير" إلى سلسلة مبادرات خيرية وإنسانية، أطلقتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروع "سلة الخير" التي أطلقتها بالشراكة مع مجالس الشباب واستهدفت توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي: (حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران والشرقية، والمدينة المنورة).

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