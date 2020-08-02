كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.

وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.