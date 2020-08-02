النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة
سبق

وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:41 PM

كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
670

وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,343

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة