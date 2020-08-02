وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.
كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.
وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
كورونا في بريطانيا : 305572 إصابة و46 ألف وفاة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، اليوم، في بريطانيا إلى 305 آلاف و572 حالة.
وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز أنّ عدد الوفيّات بلغ 46 ألفاً و278 حالة، بينما تعافى 1441 من المصابين حتّى الآن.